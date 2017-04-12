У Держдепі не виключили зустрічі Тіллерсона з Путіним

83 перегляди
0
Середа, 12 квітня 2017, 04:42

Державний секретар США Рекс Тіллерсон під час свого візиту в Москву все-таки може зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив у вівторок під час прес-брифінгу представник Державного департаменту США Марк Тонер, передає "Укрінформ".

"Поки ми не отримали відповідного запрошення. Можливо, воно надійде завтра", - сказав Тонер 11 квітня.

Як відомо, Тіллерсон у вівторок прибув з першим візитом до Росії, де зустрінеться із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Раніше журналіст Стів Херман відзначив, що з розкладу візиту Тіллерсона до Росії зникла зустріч із Путіним.

Теми: США Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трамп заявив, що не збирається починати війну в Сирії 12 квітня 2017, 05:33
У Держдепі назвали питання Тіллерсона про сенс підтримки України "риторичним прийомом" 12 квітня 2017, 02:46
Amnesty International закликала Тіллерсона обговорити в Росії питання про права людини 12 квітня 2017, 00:28
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Рада цілий день розглядала один закон, який ввечері відхилила
Тіллерсон перед зустріччю з Лавровим поговорив з Порошенком
Будапешт хоче, щоб угорці в Україні могли мати подвійне громадянство
Кримські вина, незаконно представлені від імені РФ, арештували в Італії
Усі новини
Казки

Мама переписала закінчення народних казок на новий лад

Поради новачкам

Як я біг свій перший марафон