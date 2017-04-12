У Литві відбулися навчання з відбиття атаки "зелених чоловічків"

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Середа, 12 квітня 2017, 03:51

Прикордонники, поліцейські і співробітники громадської безпеки Литви у вівторок взяли участь у навчаннях з відображення дій диверсантів на державному кордоні.

Про це повідомляє сайт Delfi.

Згідно з легендою навчань, спеціальні сили недружньої Литві держави Удія нелегально перетнули кордон і збираються зайняти одну з прикордонних застав, а також комісаріат поліції Шальчінінкай. Після того, як сили Удії були помічені, на прикордонній ділянці пропав радіозв'язок. Імітувалося вторгнення близько 30-ти диверсантів, їм вдалося зайняти комісаріат поліції. Понад десять поліцейських під час вторгнення були "вбиті".

"Імітувалося вторгнення зелених чоловічків на територію Литви, висадка з поїзда", - повідомив міністр внутрішніх справ Еймутіс Місюнас.

Система ВД Литви занепокоїлася гібридними погрозами після здійсненої в 2014 році Росією анексії Криму. "Зеленими чоловічками" були названі російські військові, які в 2014 році почали анексію українського півострова. Однак латвійський міністр не підтвердив, що в ході навчань готувалися протистояти саме російським диверсантам.

Теми: Литва
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