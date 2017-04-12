Доба в АТО: Бойовики били 45 разів, 5 українських військових поранені

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою - за минулу добу бойовики 45 раз обстріляли позиції Збройних Сил України. В результаті 5 українських військових були поранені.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Приморському напрямку з мінометів калібру 82 мм, зенітних установок ЗУ-23-2, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів сепаратисти обстрілювали українські позиції в Мар'їнці.

По морських піхотинцях поблизу Водяного терористи били з гранатометів, озброєння БТР і кулеметів великого калібру. По позиціях ЗСУ в Новотроїцькому бойовики вели турбуючий вогонь з протитанкових гранатометів.

Морських піхотинців в районі Широкиного сепаратисти обстрілювали з БМП, а під Павлополем - з БТР. По опорних пунктах ЗСУ в районі Березового бойовики відкривали вогонь з кулеметів великого калібру і стрілецької зброї. Снайпери активно діяли поблизу Водяного, Новотроїцького, Мар'їнки і Красногорівки.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП бойовики обстрілювали ЗСУ під Опитним. По українських силах в Авдіївці вони били з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, зенітної установки ЗУ-23-2 і великокаліберних кулеметів. Позиції сил АТО в районі Верхньоторецького терористи обстріляли з мінометів калібру 82 мм і протитанкових гранатометів, а по захисникам Луганського били із зенітної установки ЗУ-23-2 та озброєння БМП.

В сторону українських сил в Зайцевому і Пісках бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Кулемети великого калібру сепаратисти використовували також в районі Кам'янки. Озброєння БМП вони застосували поблизу Пісків.

На Луганському напрямку по українських позиціях в районі Кримського бойовики застосували 120-міліметрові міномети і протитанкові гранатомети, а біля Новоалександрівки - озброєння БТР і гранатомети. З гранатометів різних систем бойовики били по силах АТО в Катеринівці.