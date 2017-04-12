У Баришівці люди перекрили залізницю

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Середа, 12 квітня 2017, 08:29

У Баришівці пасажири перекрили залізничну колію, заблокувавши щонайменше один потяг Інтерсіті.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди", який перебуває у потязі Інтерсіті, який прямує з Києва у Харків.

Потяг зупинили за 30 кілометрів до Баришівки на станції Бориспіль.

За словами кореспондента, провідник Інтерсіті повідомив, що у Баришівці люди перекрили залізничні колії, оскільки у електричці, якою вони завжди подорожують, цього ранку було не 10 вагонів, а лише 6. Тому не всі змогли сісти в електричку. Ті люди, які лишилися і перекрили залізничні колії.

"Українська правда" звернулася до "Укрзалізниці" по коментар. Там повідомили, що готують повідомлення. У відомстві поки не змогли сказати, скільки потягів припинили рух через блокування залізничних колій.

Оксана Коваленко, УП

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