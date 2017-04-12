РНБО: Відтепер спецопераціями можна командувати з будь-якої точки

1034 перегляди
0
Середа, 12 квітня 2017, 11:18

У РНБО заявляють про появу мобільного командного пункту, що дозволяє керувати спецопераціями будь-якої складності з будь-якої точки України.

Про  це йдеться у повідомленні прес-служби РНБО.

"Головний ситуаційний центр України отримав у своє розпорядження мобільний командний пункт, що дозволяє керувати спецопераціями будь-якої складності з будь-якої точки України", - сказано в повідомленні.

Мобільний командний пункт оснащений системою захищеного конфіденційного аудіо- та відеозв'язку, безпілотними літальними апаратами і комплексною системою відеоспостереження, що дозволяє забезпечувати оперативне управління та аналіз складних ситуацій у сфері безпеки і оборони як із Головного ситуаційного центру РНБО України, так і з будь-якого іншого захищеного центру.

Саме за допомогою мобільного командного пункту Секретар РНБО Олександр Турчинов керував черговими випробувальними ракетними пусками зі свого робочого місця, додали у повідомленні.

Українська правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
"Народний фронт" вимагає запровадити візовий режим для росіян
В СММ ОБСЄ заявляють про стрілянину в напрямку їхнього безпілотника
Хроніка 12 квітня. Уран в обмін на гарантії та захоплення Слов'янська
Доба в АТО: Бойовики били 45 разів, 5 українських військових поранено
Усі новини
Гастро-новини

Нові заклади Києва

Депресія

Учені знайшли ген, який може бути пов'язаний із депресією