Україна прохатиме іноземців не їхати на форум в Ялті

Прокуратура Криму звернулася до МЗС України з проханням запобігти відвідуванню іноземцями економічного форуму в Ялті (Крим).

Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури.

За даними ГПУ, "міжнародний економічний форум", в якому передбачається участь представників іноземних держав, відбудеться у квітні.

Прокуратура простить Міністерство закордонних справ проінформувати представництва іноземних країн про неприпустимість порушення українських законів щодо порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму та про юридичну відповідальність за це.

"Зважаючи, що організаторами форуму виступають незаконно утворений орган – "уряд" Республіки Крим - та фонд "Ялтинського міжнародного економічного форуму" при підтримці Адміністрації президента Росії, участь у такому заході офіційних іноземних представників може розглядатися як визнання останніми зміни статусу Криму та легітимності окупаційного режиму", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура Криму попереджає про невідворотність покарання за порушення законодавства України.

Як повідомлялося, 11 квітня посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко направила лист лідеру Партії незалежності Об'єднаного Королівства (UKIP) Полу Наттоллу, в якому висловила протест у зв'язку з відвідуванням її членами окупованого Криму.

У Міністерстві закордонних справ України перевіряють інформацію у російських ЗМІ про нібито візит іспанських політиків та бізнесменів до окупованого Росією Криму.

У березні близько 20 осіб, серед яких депутати Європарламенту, а також політики з країн Європейського союзу, СНД і Латинської Америки прибули з триденним візитом в анексований Крим.

Українська правда