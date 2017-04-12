Рада викликала на доповідь голову Комісії з енергетики Вовка

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Середа, 12 квітня 2017, 11:45

Верховна Рада проголосувала за те, щоб у середу з доповіддю у парламенті виступив голова Нацкомісії з держрегулювання енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк.

Відповідне рішення підтримали 219 депутатів зі 150 необхідних.

Голову НКРЕКП чекають у сесійній залі о 12:30.

За регламентом Вовку нададуть 20 хвилин на саму доповідь, та ще протягом 20 хвилин він буде відповідати на питання депутатів.

Як повідомлялося, частина фракцій Ради обурена спробами НКРЕКП встановити абонплату за підключення до газових мереж.

10 квітня Національна комісія з держрегулювання енергетики і комунальних послуг тимчасово скасувала своє рішення про введення абонплати за газ. Комісія планує доопрацювати його та провести додаткові консультації з Кабінетом міністрів щодо збільшення субсидій на послуги з транспортування та розподілу газу. Також регулятор планує надати населенню з найменшим споживанням додатковий період для адаптації.

У той же час, згідно із меморандумом з МВФ, Україна пообіцяла ввести абонплату за газ до кінця липня.

Євген Кізілов, УП

Теми: Верховна Рада енергетика газ
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