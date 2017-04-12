Путін заявив, що не допустить "майдану" в Росії

Президент РФ Володимир Путін обіцяє не допустити "кольорових революцій" в Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Мир".

"Ми знаємо різні теорії, які здійснюються в різних регіонах світу, призводять до серйозної дестабілізації в цих регіонах. Зрозуміло, нічого такого допустити не повинні і будемо всіляко намагатися відповідним чином вести себе в Росії і всіляко підтримувати наших партнерів по ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку – ред.)", — зазначив Путін.

В ОДКБ входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизія і Таджикистан.

Як відомо, в лютому міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про ймовірність розширення географії "кольорових революцій".