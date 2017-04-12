Російські ЗМІ розповіли про шикарний будинок Курченка і його дружину-актрису

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Середа, 12 квітня 2017, 14:02

Оголошений у розшук Сергій Курченко в Москві живе у великому будинку в Жуківці за $ 35 млн, полює на Камчатці, куди літає приватними літаками, влаштував дружину в театр Олега Табакова і не платить зарплату підлеглим.

Про це пише російське видання The Insider в своєму матеріалі, присвяченому Сергію Курченку.

У частині про невиплату зарплат видання публікує свідчення колишніх працівників компанії "Газнефть сервіс" Курченко. Офіс компанії розташований в комплексі "Вежі на набережній" в Москва-сіті. За свідченнями співробітника С, Курченко "кинув і тих, кого набрав в Росії, і тих, хто з ним з України приїхав".

В офісі, за його словами, працює тільки бухгалтерія і юрвідділ.

"Працювати у Курченка було моторошно. Він розмовляє сам з собою, агресивний. Від Курченка нерідко можна почути: "Цього я закопаю ... На цього нацькую ФСБ ...", - згадує В., ще один співрозмовник видання.

Зараз Курченко знову набирає водіїв. Основний вказаний у вакансії маршрут - Жуковка - Москва-Сіті. Набирає водіїв Фарід Аіндінов - неодноразовий переможець автогонок і фахівець з навчання водіїв для спецслужб.

Видання також розповідає, що наприкінці грудня 2016 року Курченко потрапив в аварію.

 

"За кермом був водій з України, він працював багато днів поспіль - його наступники були звільнені без зарплати. Не знаю, що з ним сталося – можливо, заснув? Броньована машина не дуже-то керована на швидкості, і він її перевернув абсолютно на рівному місці. Але ніхто не постраждав, так що інформація про аварію нікуди не потрапила", - розповідає В.

Водії Курченка розповіли, що той живе на Рубльовці, в Жуківці XXI. Його особняк знаходиться в самому центрі елітного селища. На сайті агентства нерухомості "Слов'янський двір" вказана вартість особняка - $ 35 млн. Це в сім разів дорожче за віллу екс-дружини президента Людмили Путіної і майже в 10 разів дорожче особняка дочки Путіна - Катерини Тихонової. Це також в 2,5 рази дорожче будинку кухаря Путіна (і власника "фабрики тролів") Євгена Пригожина.

У будинку є дегустаційна і винний льох, вітальня з каміном, музична вітальня, парадна кухня-їдальня і кухарська кухня, гараж на 4 машини і басейн із зоною СПА і тренажерними залами, 5 спалень, 6 ванних кімнат, кілька ліфтів.

 
 
 

На сайті "Слов'янського двору" будинок значиться як такий, що продається, але насправді він вже проданий, підтвердили The Insider в агентстві.

Офіси пов'язаних з Курченко структур займають 46-й і частину 47-го поверху блоку "С" "Вежі на набережній" в Москва-сіті. За даними одного зі співрозмовників The Insider, місяць тому в "Газнефть сервісі" пройшов обшук. Причини і наслідки його поки не відомі.

На 47-му поверсі розташований офіс "Комітету порятунку України", який очолює Микола Азаров (екс-прем'єр України) і Володимир Олійник (екс-депутат Верховної ради). В офісі цього комітету зазвичай знаходяться Олійник і репортер Юрій Кот (екс-редактор "Україна.ру", в "Комітеті порятунку України" відповідає за піар).

На момент публікації тексту The Insider "Комітет порятунку України" не зміг надати коментар про взаємодію з Курченко.

Курченко регулярно зустрічається з екс-депутатами Верховної ради Оленою Бондаренко та Володимиром Сальдо, а також з Ігорем Бакаєм. За даними одного зі співрозмовників The Insider, Курченко часто спілкується з сином генпрокурора, бізнесменом Артемом Чайкою та заступник міністра промисловості і торгівлі Георгієм Каламановим.

За даними видання, в Москві Курченко народився син, і, схоже, його дружина чекає на другу дитину. У прес-службі театру Олега Табакова The Insider розповіли, що їх актриса Олена Римаренко поки не буде виступати, бо йде в декретну відпустку. За даними одного зі співрозмовників The Insider, Римаренко - дружина Курченко.

На офіційному сайті театру немає про актрису жодних даних, окрім скромного фотопортрета. За даними культурного оглядача В'ячеслава Шадронова, Римаренко, яка зіграла у виставі театру Олега Табакова Вассу Желєзнову, надає театру підтримку.

 

У прес-службі театру Табакова The Insider підтвердили, що спектакль "Сад любові" був для Римаренко дебютом на професійній сцені.

Теми: Курченко
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