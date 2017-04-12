Заступник голови МЗС: Дехто в Угорщині робить нам удар в спину
Є багато сил, зацікавлених у зіткненні етнічних груп в Україні, і це не лише Росія.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю Українським новинам.
Він розповів, що була проведена зустріч, де послам закордонних держав, було десь 32 посла, давався брифінг з приводу ситуації яка відбулась, зокрема, обстрілу польського консульства.
"Використовується будь-яка можливість зіткнути лобами будь-які етнічні групи на території нашої держави. І всі ці акти чітко координуються. Але ми далекі від того, щоб у всіх негараздах звинувачувати Росію", - зазначив він.
"Дехто з безвідповідальних політиків, зокрема, в Угорщині вирішив, що настав зручний час коли з України можна трошки познущатися або щось поцупити, тому що вона знаходиться у важкому становищі. Це удар в спину, і я думаю, що нашій державі просто треба стати сильнішою, демонструвати здатність захищати як інтереси окремих етнічних груп, так і турбуватись про свою національну безпеку", - наголосив він.
"Нам зараз складно, тому, що у нас ворог "не у воріт, а у дворі" знаходиться, але з часом ми вирішимо всі ці питання і наведемо лад і на всіх інших напрямах. Я в цьому переконаний. І ми над цим працюємо", - зазначив Пристайко.
Він також розповів, що щодо обстрілу консульства Польщі досі ведеться розслідування. "І, в силу певних обмежень, ми не можемо повідомити багато", - додав він.
"Але дані що є, свідчать про наявність значної кількості зацікавлених сторін, і не завжди вони у середині країни. Розуміючи нашу з вами проблему, вони мають намір розхитати ситуацію ще більше", - зазначив він.
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