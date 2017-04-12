Заступник голови МЗС: Дехто в Угорщині робить нам удар в спину

Є багато сил, зацікавлених у зіткненні етнічних груп в Україні, і це не лише Росія.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю Українським новинам.

Він розповів, що була проведена зустріч, де послам закордонних держав, було десь 32 посла, давався брифінг з приводу ситуації яка відбулась, зокрема, обстрілу польського консульства.

"Використовується будь-яка можливість зіткнути лобами будь-які етнічні групи на території нашої держави. І всі ці акти чітко координуються. Але ми далекі від того, щоб у всіх негараздах звинувачувати Росію", - зазначив він.

"Дехто з безвідповідальних політиків, зокрема, в Угорщині вирішив, що настав зручний час коли з України можна трошки познущатися або щось поцупити, тому що вона знаходиться у важкому становищі. Це удар в спину, і я думаю, що нашій державі просто треба стати сильнішою, демонструвати здатність захищати як інтереси окремих етнічних груп, так і турбуватись про свою національну безпеку", - наголосив він.

"Нам зараз складно, тому, що у нас ворог "не у воріт, а у дворі" знаходиться, але з часом ми вирішимо всі ці питання і наведемо лад і на всіх інших напрямах. Я в цьому переконаний. І ми над цим працюємо", - зазначив Пристайко.

Він також розповів, що щодо обстрілу консульства Польщі досі ведеться розслідування. "І, в силу певних обмежень, ми не можемо повідомити багато", - додав він.

"Але дані що є, свідчать про наявність значної кількості зацікавлених сторін, і не завжди вони у середині країни. Розуміючи нашу з вами проблему, вони мають намір розхитати ситуацію ще більше", - зазначив він.