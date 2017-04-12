Порошенко запевнив, що ЗСУ відвели все озброєння на Донбасі

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Середа, 12 квітня 2017, 15:10

Президент Петро Порошенко стверджує, що вся важка техніка збройних сил України на Донбасі відведена від лінії розмежування.

Про це він заявив під час візиту в 17-ту окрему танкову бригаду в районі відведення на Луганщині.

"Сьогодні відповідно до Мінських домовленостей великокаліберна артилерія і танки, важке озброєння відведені з передових позицій", - сказав голова держави.

У той же час він зауважив, що усі танкові частини і підрозділи української армії знаходяться в повній бойовій готовності і за потреби готові дуже швидко повернутися на оборонні рубежі.

Петро Порошенко відвідує
Петро Порошенко відвідує 17-ту окрему танкову бригаду в районі відведення на Луганщині
Фото: прес-служба президента

Євген Кізілов, УП

Теми: Порошенко Донбас АТО Мінські угоди
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