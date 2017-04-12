Порошенко запевнив, що ЗСУ відвели все озброєння на Донбасі
Президент Петро Порошенко стверджує, що вся важка техніка збройних сил України на Донбасі відведена від лінії розмежування.
Про це він заявив під час візиту в 17-ту окрему танкову бригаду в районі відведення на Луганщині.
"Сьогодні відповідно до Мінських домовленостей великокаліберна артилерія і танки, важке озброєння відведені з передових позицій", - сказав голова держави.
У той же час він зауважив, що усі танкові частини і підрозділи української армії знаходяться в повній бойовій готовності і за потреби готові дуже швидко повернутися на оборонні рубежі.
Євген Кізілов, УП
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