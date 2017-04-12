За приїзд до Криму не з України українцям штраф, іноземцям – заборона

Українців, які в’їжджають до анексованого Росією Криму з материкової частини України, не штрафують, адміністративне покарання загрожує тим, хто прилетів чи приплив до Криму.

Українців за незаконний перетин кордону України можуть оштрафувати, а іноземцям чи особам без громадянства – заборонити в'їзд до України, пояснив "Українській правді" речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

Система "Стоп-лист" має лише допомогти прикордонникам виявляти таких осіб.

Слободян наголосив, що українські прикордонні пункти пропуску на території окупованого півострова вже роки три, як закрито.

"Рішенням уряду всі пункти пропуску, які там діяли, включаючи авіаційні чи паромну переправу, вони на даний момент вважаються такими, що призупинили свою роботу. Відповідно, якщо людина перетинає кордон України і їде на тимчасово окуповану територію через закриті пункти пропуску, вона порушує законодавство України", – заявив речник Прикордонної служби

"Якщо це громадянин України, то це класифікується як незаконне перетинання державного кордону, тому що там немає офіційно пропуску… І якщо громадянин потім повертається до України в якомусь іншому пункті пропуску і в нас є інформація, що він перетинав кордон через закриті пункти пропуску, ми його притягаємо за статтею 204, частина 1 – "Незаконний перетин державного кордону" – і пропускаємо на територію України", – додав він.

"Якщо йдеться про іноземця, то в силу вступає стаття 204 пункт 2 і стаття 13 закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", і такі іноземці притягаються до адміністративної відповідальності – і їм забороняється в’їзд на територію України на 3 роки", – сказав Слободян.

Тобто в разі прибуття до анексованого Криму з Росії українця оштрафують, а іноземцю заборонять в'їзд до України.

"Це не стосується тих українців, які через тимчасові пункти в'їзду-виїзду перетинають адмінмежу до тимчасово окупованого Криму. Ці законодавчі норми діють вже давно. Пункти пропуску в Криму були закриті постановою Кабміну, якщо я не помиляюся, ще навесні 2014 року", – пояснив Слободян.

А "Стоп-лист" – це додаткова можливість для нас отримати інформацію про іноземців, які порушують законодавство України…

Слободян підтвердив, що отриману через цю систему інформацію українські прикордонники перевірятимуть по своїх каналах. "Це не основна інформація, на якій будується прийняття рішень", – сказав він.

Раніше в ефірі радіостанції "Голос Столицы" Слободян сказав, що йдеться не лише про зірок, які виступали в Криму, чи політиків: "Я б не прив'язувався до особистостей чи конкретно до зірок. Тому що є законодавство України, яке потрібно поважати".

Для українців, за його словами, штраф за незаконний в'їзд до АРК становить 500-700 гривень.

Як відомо, в'їхати до Криму законно можна лише зі сторони Херсонської області, через пункти пропуску на материковій частині України. Авіа- та залізничне сполучення з захопленим півостровом Україна припинила, літаки літають лише з Росії.

Олена Рощенко, УП