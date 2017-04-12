"Національний корпус" починає блокаду "Сбербанку" в Одесі

Активісти партії "Національний корпус" розпочали у середу безстроковий пікет одного із відділень російського "Сбербанку" в Одесі, по вул. Рішельєвська, 28.

Про це повідомляється на сторінці НК у Facebook.

В партії кажуть, що мета їхньої акції - видворити російський капітал із України.

"Ми вимагаємо, щоб Гонтарева (Валерія, голова НБУ – ред.) сіла за ґрати та повернула країні суму, яку вона вкрала, перебуваючи на посаді, а це 52 мільйона гривень", - йдеться в заяві.

Активісти нагадали, що вже блокували в Одесі відділення "Альфа банку" та "Промінвест банку".

Як повідомлялося, 12 квітня націоналісти також заблокували відділення російського "Сбербанку" в центрі Дніпра.

Раніше "Національний корпус" заявляв, що 10 квітня спливе термін тимчасового зняття їхньої блокади російських банків, що діють в Україні.

Націоналісти планували "фізично зупиняти" діяльність російських банків на території України.

10 квітня у Харкові біля відділення "Сбербанку" відбулися сутички між націоналістами і правоохоронцями.