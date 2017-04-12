Комітет Іванчука схвалив звіт уряду і підтримав звільнення Білоуса

Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту прийняти до відома звіт уряду.

За таке рішення проголосували члени комітету у середу, після зустрічі з кабміном.

При голосуванні утрималася лише Вікторія Пташник.

Так само комітет в повному складі рекомендував звільнення Ігоря Білоуса з посади керівника фонду держмайна.

Як відомо, 10 квітня Білоус подав у відставку.

Пізніше він заявив, що прийняв рішення про відставку самостійно.

Роман Кравець, УП