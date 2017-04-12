Кубів: Становище з кадрами складне – особливо в світлі безвізу

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Середа, 12 квітня 2017, 17:13

Уряд України знайомий з проблемою міграції українців на тимчасові роботи в країни Європи, і контролює її.

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на засіданні парламентського комітету з економічної політики в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Не секрет, що кілька мільйонів людей виїжджають на тимчасові роботи в Польщу, Словаччину і далі в європейські країни. Ми цю проблему знаємо, ми її контролюємо, і я пропоную, коли ми будемо готові трудових ресурсів, спільно з Нацкомітетом підтримки української промисловості провести спільне розширене засідання щодо стратегії розвитку і формування кадрової політики та резерву кадрів", – зазначив Кубів.

Він наголосив на необхідності підвищення заробітної плати працівникам для їх утримання на роботі в Україні.

"Хочу сказати важливу істину кадрів: ми повинні платити більше і те, що уряд підняв мінімальну заробітну плату до 3200 грн, а середня заробітна плата повинна балансуватися з ближніми країнами Центральної Європи, тоді ми зможемо утримати людей", – зазначив перший віце-прем'єр.

Він повідомив, що питання кадрів сьогодні поточне і складне, і питання трудових ресурсів у перспективі на 5-10 років, розглядалося і на засіданні Нацкомітету розвитку промисловості.

"Положення складне і критичне для нашої держави, особливо в період спрощеного безвізу. По кадрах – насамперед треба спростити ведення бізнесу, і пріоритетним має стати спрощення отримання дозволів на організацію бізнесу", – сказав Кубів.

Теми: кадри візи Кабінет міністрів
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