Путін таки зустрічається з Тіллерсоном

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Середа, 12 квітня 2017, 18:47

Президент РФ Володимир Путін приймає в Кремлі держсекретаря США Рекса Тіллерсона і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Президент приймає в Кремлі держсекретаря США Тіллерсона і міністра закордонних справ РФ Лаврова", - повідомив він.

Раніше в середу Лавров і Тіллерсон провели переговори в Москві. Водночас Пєсков повідомляв, що зустріч Путіна з Тіллерсоном не була точно запланована. 

Президент Петро Порошенко провів телефоні консультації з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном напередодні американо-російських переговорів у Москві.

Теми: Путін США Трамп
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