Путін таки зустрічається з Тіллерсоном
Президент РФ Володимир Путін приймає в Кремлі держсекретаря США Рекса Тіллерсона і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс-Україна".
"Президент приймає в Кремлі держсекретаря США Тіллерсона і міністра закордонних справ РФ Лаврова", - повідомив він.
Раніше в середу Лавров і Тіллерсон провели переговори в Москві. Водночас Пєсков повідомляв, що зустріч Путіна з Тіллерсоном не була точно запланована.
Президент Петро Порошенко провів телефоні консультації з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном напередодні американо-російських переговорів у Москві.
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