Путін таки зустрічається з Тіллерсоном

Президент РФ Володимир Путін приймає в Кремлі держсекретаря США Рекса Тіллерсона і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Президент приймає в Кремлі держсекретаря США Тіллерсона і міністра закордонних справ РФ Лаврова", - повідомив він.

Раніше в середу Лавров і Тіллерсон провели переговори в Москві. Водночас Пєсков повідомляв, що зустріч Путіна з Тіллерсоном не була точно запланована.

Президент Петро Порошенко провів телефоні консультації з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном напередодні американо-російських переговорів у Москві.