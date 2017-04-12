Тіллерсон: Відносини РФ та США перебувають на низькому рівні

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Середа, 12 квітня 2017, 21:46

Відносини Росії та США перебувають на низькому рівні й позначені недовірою.

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон після переговорів в Москві із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Як повідомляє The Guardian, Тіллерсон прилетів до Росії, аби підштовхнути Москву до позиції США щодо Сирії, але Лавров заявив, що обидві сторони, як і раніше, "розійшлися" в оцінках хімічного атаки в провінції Ідліб.

Тіллерсон, який також зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у середу, заявив на спільній прес-конференції з Лавровим: "Сучасний стан американо-російських відносин перебуває на низькому рівні. Існує дуже низький рівень довіри між нашими двома країнами... дві передові ядерні держави не можуть мати такого роду відносин".

Окрім того, Тіллерсон повідомив, що не обговорював зміни статусу санкцій проти Росії під час його зустрічі з Лавровим.

Після зустрічі Путіна з Тіллерсоном, яка тривала близько двох годин, президент РФ заявив російському телебаченню: "Можна сказати, що рівень довіри на робочому рівні, особливо у тому, що стосується воєнних справ. Він не покращився, а, швидше за все, погіршився".

Теми: США Росія
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