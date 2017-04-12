РФ на засіданні Радбезу ООН: Що ти очі відводиш?

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Середа, 12 квітня 2017, 22:50

Заступник постійного представника Росії при ООН Володимир Сафронков грубо відповів на звинувачення в підтримці прездента Сирії Башара Асада.

У своїй заяві Сафронков звернувся до представника Великобританії в ООН Меттью Райкрофта, називаючи його на "ти".

"Ви злякалися, сон втратили, що ми будемо співпрацювати зі Сполученими Штатами. Ви цього боїтеся. Всі робите для того, щоб ця взаємодія була підірвана... Подивися на мене, очі не відводь, що ти очі відводиш?" - сказав Сафронков Райкрофтові.

"Ти сьогодні говорив, пане Райкрофте, не за порядком денним засідання, ображав Сирію, Іран, Туреччину, інші держави... Не смій ображати Росію більше", - додав він.

Українська правда

Теми: Росія Британія
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