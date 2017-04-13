Через обстріл бойовиками шахти "Бутівка" загинув боєць ЗСУ

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Четвер, 13 квітня 2017, 00:17

Внаслідок мінометного обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту шахта "Бутівка", загинув український військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російсько-окупаційні війська, незважаючи на досягнуті домовленості про припинення вогню, продовжують порушувати "режим тиші", застосовуючи в тому числі важке озброєння.

"Внаслідок обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту шахта "Бутівка", під час якого противник застосовував міномети калібру 120 мм та 82 мм, загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує завдання на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, з початку доби, застосування противником мінометів калібру 120 мм і 82 мм зафіксовані під час обстрілів позицій ЗСУ поблизу населених пунктів Гнутове, Водяне, шахта "Бутівка". Також міномети калібру 82 міліметри ворог застосував поблизу Мар’їнки та Авдіївки.

З початку доби російсько-окупаційні війська 52 рази порушили "режим тиші". Станом на 18:00 пораненнь зазнали двоє військовослужбовців сил АТО.

Раніше, 12 квітня, президент Петро Порошенко повідомив, що з початку 2017 року від ворожих обстрілів загинуло 69 військовослужбовців Збройних Сил і більше 420 було поранено.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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