Придністров'я визнало "державним" російський прапор

Так звана верховна рада невизнаної ПМР прийняла "законопроект", згідно з яким російський прапор став другим "державним" в регіоні.

Про це повідомляє Укрінформ.

Як підкреслюється в пояснювальній записці до "законопроекту", використання державного прапора Росії на території Придністров'я "пов'язане з прагненням жителів регіону приєднатися до РФ на підставі результатів референдуму 2006 року".

На думку авторів "законопроекту", використання російського прапора "стане важливим стимулом для подальшої економічної та політичної інтеграції з РФ".

Таким чином, відтепер на всіх "державних" установах регіону буде вивішено два прапори - російський і придністровський (придністровський прапор - прапор колишньої Молдавської РСР). Прапор Придністров'я буде розміщений зліва від будівель, а російський - праворуч.

Офіційний Кишинів поки ніяк не прокоментував рішення влади невизнаного Придністров'я.

Як повідомлялося, проросійський президент Молдови Ігор Додон пообіцяв провести референдум про статус невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

Раніше Додон заявив, що хоче, щоб Молдова була країною без будь-яких іноземних військ, включаючи російські.

Як відомо, незалежність ПМР проголосила 25 серпня 1991 року, після чого між сепаратистами і молдавськими військами почався короткочасний збройний конфлікт, що завершився фактичною перемогою сепаратистів, підтриманих російською армією.