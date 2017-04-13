Трюдо: РФ має зробити вибір між Асадом і міжнародною спільнотою
Міжнародна спільнота закликає Володимира Путіна ухвалити "правильне рішення", обираючи між підтримкою сирійського режиму або співпрацею із рештою світу.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Укрінформ.
"Росія має зробити вибір між тим, чи вона продовжує підтримку режиму Асада чи виступає разом із міжнародною спільнотою. Для Путіна настав момент вибору і ми як міжнародна спільнота, рішуче закликаємо його ухвалити правильне рішення", - сказав Трюдо.
Як повідомлялося, раніше подібний ультиматум висунув Росії Державний секретар США Рекс Тіллерсон.
Нагадаємо також: 4 квітня під час хімічної атаки на місто Хан-Шейхун у Сирії загинуло 89 людей. У відповідь на атаку США випустили по сирійській авіабазі 59 крилатих ракет "Томагавк". Метою авіаудара названо "стримування режиму від використанням хімічної зброї знову".
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