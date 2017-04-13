Пашинський: у Балаклії Україна втратила боєприпасів на $1 млрд

275 переглядів
0
Четвер, 13 квітня 2017, 07:18

Унаслідок пожежі на арсеналі в Балаклії Україна втратила боєприпасів на мільярд доларів.

Про це в ефірі "5-го каналу" розповів голова комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський, передає Укрінформ.

"У чому трагедія Балаклії? Лежали десятки тисяч боєприпасів боєздатних і десятки тисяч боєприпасів небоєздатних. Коли пішла ця ланцюгова реакція, ми втратили на 1 мільярд доларів боєприпасів. Це недопустимо, бо ми не така багата країна, яка може це собі допустити", – заявив він.

За словами Пашинського, зі всього статку з Радянського Союзу Україна отримала мільйони тонн боєприпасів.

"У цих боєприпасах є ті, які вже не придатні, і ті, які нам дуже потрібні. Треба чітко виділити, оті, що нам потрібні, та зберігати їх у спеціальних бетонних сховищах із системами пожежегасіння. А для тих, що не потрібні – має бути спеціальна програма для їх подальшого знищення", - наголосив голова комітету ВР з нацбезпеки.

Як відомо, 23 березня близько 3:00 на складах ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії сталася пожежа, в результаті яко] здетонували боєприпаси; остаточно пожежу загасили вранці 26 березня.

За словами міністра оборони Степана Полторака, пожежа в Балаклії знищила 70% боєприпасів.

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що вибухи на військових складах в Балаклії Харківської області – це терористичний акт, спланований Росією.

Суд заарештував сервер і відеореєстратор з чергової служби в/ч А1352. За даними слідства, диверсію на арсеналі у Балаклії могли здійснити цивільні особи за допомогою безпілотного літального апарата.

Теми: зброя Харківська область надзвичайна подія Пашинський
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Зону забруднення біля Балаклії зменшено до 150 м 11 квітня 2017, 13:06
"Укроборонпром" показав, як тестують відремонтований танк Т-64 10 квітня 2017, 16:31
Аваков каже, що пожежа на складі в Балаклії – це агресія РФ 7 квітня 2017, 14:07
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Пашинський: у Балаклії Україна втратила боєприпасів на $1 млрд
АТО: бойовики б’ють з мінометів, один боєць ЗСУ загинув, двоє поранено
З підозрюваного у вбивстві Веремія зняли браслет – правозахисниця
Через обстріл бойовиками шахти "Бутівка" загинув боєць ЗСУ
Усі новини
Фото

Музей космонавтики на батьківщині Сергія Корольова

Освіта

Що потрібно знати про новий закон "Про освіту"