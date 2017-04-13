У Бахчисараї у кримських татар проводять обшуки

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Четвер, 13 квітня 2017, 08:44

В анексованому Криму працівники Федеральної служби безпеки Росії проводять обшуки у кримських татар у Бахчисараї.

Про це повідомляє журналіст каналу ATR Шевкет Наматуллаєв у своєму Facebook.

"Озброєні російські силовики увірвалися в будинки Сейдамета Мустафаєва і Ризи Муждабаєва, які проживають в 6 і 7 мікрорайонах", - повідомив він.

"Сусідам силовики мету свого, настільки раннього візиту, не пояснюють. Дороги заблоковані ДПСиками, швидше за все, щоб люди не приїжджали і не приходили підтримати хлопців. А тих, хто все ж прийде, можуть затримати за непокору "законній" вимозі поліцаїв", - повідомив він.

"Трьох кримських татар, які прийшли підтримати обшукуваних, затримали, запхавши у автозак, і відвезли, швидше за все до місцевого відділення поліції", - додав він.

Теми: Крим кримські татари права людини анексія Росія
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