Бойовики обстріляли КП "Мар’їнка"

244 перегляди
0
Четвер, 13 квітня 2017, 09:16

Бойовики обстріляли контрольний пост "Мар’їнка" ввечері у середу.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Незаконні збройні формування знову здійснили обстріл дорожнього коридору "Донецьк-Курахове", що на лінії розмежування в районі проведення АТО", - сказано в повідомленні.

"Вогонь російські найманці відкрили о 21.25 із гранатомету та міномету в напрямку контрольного посту "Мар’їнка", - зазначила в ДПС.

Обстріл вівся з боку тимчасово непідконтрольного населеного пункту Олександрівка.

Постраждалих серед цивільних громадян та персоналу Держприкордонслужби немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Бахчисараї у кримських татар проводять обшуки
Хроніка 13 квітня. Лопати Азарова та початок АТО
Пашинський: у Балаклії Україна втратила боєприпасів на $1 млрд
АТО: бойовики б’ють із мінометів, один боєць ЗСУ загинув, двох поранено
Усі новини
Євробачення-2017

"Захоплюючий Київ" покаже учасникам Євробачення київські мурали

Гастро-новини

Нові заклади Києва