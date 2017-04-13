Суд скасував заборону Київради на продаж алкоголю вночі

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Четвер, 13 квітня 2017, 11:23

Господарський суд Києва зобов’язав Київраду скасувати її рішення від 22 вересня 2016 про заборону продажу алкоголю з 23:00 до 10:00.

Таке рішення суд виніс 10 квітня, повідомляє Київське обласне територіальне відділення АМКУ у facebook.

"Зобов’язано Київраду припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке полягає у прийнятті рішення від 22.09.2016 № 19/1023 "Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі в м. Києві"..., окрім закладів ресторанного господарства (кафе, бари, заклади громадського харчування, ресторани, тощо) на території міста Києва з 23:00 до 10:00 години", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що прийняттям такого рішення Київрада порушила закону захист економічної конкуренції".

Водночас, як запевнив "Українську правду. Київ" один із ініціаторів заборони продажу алкоголю вночі депутат міськради Владислав Михайленко, Київрада скасовувати своє рішення не буде.

"Це рішення нікчемне. З юридичної точки зору, акти органів місцевого самоврядування можуть відмінятися у порядку адміністративного судочинства. Чому його скасовує Господарський суд? Це щось дивне", - сказав він.

Михайленко наголосив, що самого рішення суду ще ніхто не бачив.

"Коли Київрада його отримає, то ми, звісно, будемо подавати апеляцію. Потім, якщо буде потрібно, буде касація. Судячи з рішення суду, то він зобов’язує Київраду скасувати рішення, але ніхто, крім Господа Бога і українського народу не може змусити депутата натиснути кнопку голосування "за" чи "проти". Це треба, щоб рішення про відміну хтось підготував, хтось його виніс в зал і всі проголосували. Такої волі у депутатів немає", - сказав Михайленко.

Він пояснив, що рішення не збираються скасовувати, бо воно позитивно показало себе у дії.

"Ми помітили і поліція про це каже, що кількість злочинів, вчинених вночі на п’яну голову, зменшилася, а бізнес і економіка не отримали якихось суттєвих втрат, бо 90-95% такої продукції здійснюються у денний час", - сказав Михайленко.

"Рішення було продиктоване громадою, воно має позитивний вплив. Скасовувати його ми не збираємося", - підсумував Михайленко.

Як відомо, 22 вересня Київрада прийняла рішення про заборону продажу алкоголю та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі в столиці з 23:00 до 10:00.

Київрада планує повторно ухвалити рішення про заборону продажу алкогольних напоїв і пива в нічний час, якщо Антимонопольний комітет оскаржить це рішення у суді.

В кінці листопада 2016 року суд скасував заборону на продаж алкоголю в київських МАФах.

20 грудня 2016 року Київське обласне відділення Антимонопольного комітету вже визнавало рішення Київради про заборону продавати алкоголь вночі незаконним.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ" 

Теми: Київ
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