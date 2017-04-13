У штабі АТО уточнили втрати за добу

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Четвер, 13 квітня 2017, 12:53

За добу в районі проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, ще 2 отримали поранення.

Про це на брифінгу 13 квітня заявив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовослужбовець загинув, ще двоє бійців отримали поранення. Це сталося під час ворожих обстрілів у районі Авдіївки", – повідомив він.

Українська правда

Теми: АТО
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