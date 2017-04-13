Пєсков про виступ представника РФ в ООН: Нічого образливого

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Четвер, 13 квітня 2017, 13:20

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав різкий виступ заступника постійного представника Росії при ООН Володимира Сафронкова на зустрічі Ради Безпеки допустимим і виправданим.

Про це він сказав у четвер коментуючи питання про обгрунтованість дуже різкого виступу Сафронкова, який розкритикував позицію Великобританії по ситуації в Сирії, передає російське агентство "РИА Новости".

"Нічого образливого сказано не було. Дійсно, теми дискусії вельми гострі в Радбезі. Найчастіше, вони стосуються суті і майбутнього міжнародних відносин. І прояв м'якотілості загрожує потім в майбутньому дуже плачевними наслідками. Тому, краще відстоювати інтереси нашої батьківщини саме сьогодні, і, якщо доводиться, досить жорстко ", - сказав Пєсков.

Як відомо, у середу заступник постійного представника Росії при ООН Володимир Сафронков під час зустрічі грубо відповів на звинувачення в підтримці президента Сирії Башара Асада.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вилаявся матом на шоу-програмі "Міжнародна пилорама" на російському телеканалі НТВ.

У грудні 2016 року 

Теми: Росія ООН
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