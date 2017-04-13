Путін говорив про Україну з держсекретарем США "пунктирно"

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Четвер, 13 квітня 2017, 13:51

Президент Росії Володимир Путін і держсекретар США Рекс Тіллерсон тему України обговорювали неглибоко.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у четвер, коментуючи зустріч, яка відбулася 12 квітня, повідомляє "Интерфакс".

"Пунктирно – так. Детального обговорення України не було", – сказав він.

За словами Пєскова, "досить докладно обговорювалася Сирія".

"Президент виклав наше бачення нинішньої ситуації й наше бачення перспектив розвитку цієї ситуації… Можна відфіксувати розуміння необхідності підтримки діалогу для пошуку вирішення питань", – уточнив він.

За словами Пєскова, можливість зустрічі лідерів Росії й США з Тіллерсоном Путін не обговорював, але спілкування було "досить конструктивним".

На запитання, чи можна говорити про зрушення у відносинах після зустрічі Путіна з Тіллерсоном, речник російського президента сказав: "Ні, не можна. Поки рано".

Путін не висував ініціатив щодо російсько-американських відносин, а лише "проводив аналіз".

"Президент досить докладно виклав співрозмовнику своє бачення причин, які привели наші двосторонні відносини до того сумного стану, у якому вони зараз перебувають, тобто, грубо кажучи, президент дав аналіз і своє бачення предтечі тієї кризи, яка зараз у двосторонніх відносинах спостерігається", – сказав Пєсков.

"Цей аналіз видається надзвичайно важливим… Сподіваємося, що, безумовно, цей аналіз стане відомий президенту США", – додав він.

За словами Пєскова, це дасть зрозуміти, що, з російської точки зору, у попередні кілька років привело відносини двох країн у "такий глухий кут".

Він додав, що знімків і відео із зустрічі Путіна з Тіллерсоном не покажуть: "Ніякого висвітлення медійного не велося".

Олена Рощенко, УП

Теми: Росія США Донбас Крим Сирія
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