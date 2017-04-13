Експерти розробили план дій у зв’язку із блокадою ОРДЛО: Від законів до АЕС

У Національному інституті стратегічних досліджень розробили перелік пропозицій у зв'язку з запровадження тимчасового обмеження переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.

Пропозиції містяться у великому аналітичному звіті, який підготували в Інституті.

У пропозиціях зазначається, що реінтеграція ОРДЛО є кінцевою метою довгострокової державної політики, а тому потрібно створити умови для такої реінтеграції і водночас – забезпечення національної безпеки в масштабах усієї країни.

Тому експерти пропонують Верховній Раді при розгляді законодавчих ініціатив щодо окупованих територій передбачити положення, які диференціюватимуть державну політику щодо АРК і ОРДЛО; легітимізують дії України, пов’язані з громадською блокадою ОРДЛО, в очах міжнародних партнерів; врахують заходи щодо захисту прав громадян на цих територіях; визначать послідовність дій держави щодо звільнення та реінтеграції таких територій.

Крім того, експерти рекомендують ухвалити законопроект щодо тимчасово окупованих територій.

"Його поява створить необхідну правову основу для обґрунтування зовнішнім партнерам позиції України щодо блокування ОРДЛО та започаткування діалогу з приводу відшкодування збитків, завданих окупантами державі і населенню", - вважають у НІСД.

Крім того,це має дозволити створити в межах прифронтової зони максимального контрасту ("вітрини демократії") в питанні задоволення економічних, соціальних культурно-освітніх потреб жителів районів Донбасу, що мешкають на підконтрольній Україні території, та громадян, котрі перебувають на окупованих РФ територіях ОРДЛО;

Також пропонується спростити процедури відновлення/встановлення соціальних виплат для внутрішньо переміщених осіб, які звертаються до органів влади на підконтрольних Україні територіях.

Також має бути активована державна політика в освітньо-науковій, культурній, інформаційній сферах, що передбачає цілеспрямовану роботу з дітьми та молоддю з окупованих територій.

На думку експертів, потрібно вести підготовку до запровадження візового режиму з РФ та введення механізмів обмеження російського капіталу в економіці України.

Крім того, за умов реалізації Росією сценарію "повзучої експансії", в якій ОРДЛО є для РФ "полігоном" опрацювання технології фрагментації України, експерти пропонують визначити пакети економічного стримування агресії залежно від ступеня ескалації подій.

А також разом з міжнародною спільнотою блокувати активи та зовнішньоекономічну діяльність тих суб’єктів російської економіки, які без дозволу України здійснюють господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях.

Україна має моніторити порушення свого суверенітету на всіх тимчасово окупованих територіях та подавати пропозиції для міжнародного блокування економічної власності та активів відповідних суб’єктів.

Експерти вважають доцільним підготувати національне спеціалізоване законодавство, зокрема проект Закону "Про торгівлю з ворогом" на кшталт діючих законодавчих актів "про торгівлю з ворогом" (Trading with the Enemy Act), прийнятих у США (1917 рік) та Великій Британії (1914 рік).

Здійснити ревізію існуючої договірної бази з РФ в економічній сфері та уряду встановлювати перелік видів економічних операцій (торговельних, інвестиційних тощо), а також товарів, послуг або конкретних проектів, реалізація або купівля/продаж яких у відносинах з РФ та тимчасово окупованими територіями вважається доцільною з погляду інтересів національної безпеки; – зміцнити національну інституційну інфраструктуру щодо прийняття і дотримання санкцій проти РФ, увівши до складу профільних міністерств та відомств управління з питань розробки та імплементації санкцій,

Пропонується передбачити адміністративну та кримінальну відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення режиму санкцій.

Щоб подолати негативні наслідки припинення операцій з ОРДЛО у фінансовій сфері експерти вважають доцільним змінити макроекономічний прогноз у держбюджеті на 2017 рік з відповідними втратами податкових надходжень внаслідок блокади, щоб утримати запланований рівень дефіциту бюджету, визначити обсяги субвенцій для місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей.

Також експерти пропонують розглянути можливість тимчасово підвищити норми обов’язкового продажу валюти експортерами з нинішнього рівня 65 % до 75 %, що діяли протягом 2014–2016 рр. Експерти зазначають, що саме такі дії стали ключовим чинником зупинки девальвації гривні у 2016 році.

Крім того пропонується стимулювати своєчасне повернення та збільшення надходження в Україну валютних коштів підприємств-експортерів через механізм автоматичного відшкодування ПДВ та реалізацію домовленостей щодо підвищення розміру квот ЄС на українській експорт.

Соціальні наслідки припинення торговельно-економічних операцій з ОРДЛО у 2017 році актуалізують питання перегляду державної політики щодо облаштування вимушених переселенців, зазначаються експерти.

Пропонується внести зміни до Держбюджету на 2017 рік для збільшення соціального захисту переселенців та врахувати потреби можливої нової хвилі переселенців при плануванні бюджету на 2018 рік.

Для забезпечення стійкості функціонування ОЕС України та нівелювання потенційних загроз функціонуванню національної атомної енергетики з боку Росії необхідно: – розширити експлуатацію ядерного палива виробництва компанії Westinghouse і сконцентрувати зусилля на створенні власного виробництва ядерного палива за неросійськими технологіями.

Пропонується у співпраці з європейськими компаніями на майданчику Хмельницької АЕС завершити будівництво атомних енергоблоків із модернізованими системами безпеки, які відповідають міжнародним стандартам безпеки.

Також пропонується завершити будівництво централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива українських АЕС.

Українська правда