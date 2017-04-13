Одному з керівників ДФС Київщини оголосили підозру

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Четвер, 13 квітня 2017, 14:29

Генпрокуратура повідомила про підозру заступнику начальника управління Державної фіскальної служби у Київській області.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

За її інформацією, податківець, діючи на користь низки юросіб, скасував податкові повідомлення, що звільнило підприємців від сплати обов'язкових платежів. Це позбавило державний бюджет надходжень на суму понад 12 млн грн.

Заступнику начальника ГУ ДФС у Київській області повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Згідно з інформацією на сайті ГУ ДФС Київщини, заступниками начальника управління є Олена Фоменко, Євген Азаров, Михайло Буймістер, Руслан Гришко та Елла Слепян.

Як повідомлялося, в листопаді 2015 року Генпрокуратура проводила обшуки в приміщенні ГУ ДФС у Київській області, а також на підприємствах, які у своїй діяльності користувались послугами "конвертаційних центрів". Під час них було вилучено 5 млн грн, 194 тис. доларів та 5 тис. євро.

Слідчі дії проводились в межах кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовцями управління ДФС.

Українська правда

Теми: Фіскальна служба Генпрокуратура кримінал Київська область
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