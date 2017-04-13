Суд зобов'язав ГПУ взятися за слідчого в справі Пашинського

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Четвер, 13 квітня 2017, 15:13

Печерський суд зобов'язав ГПУ внести до ЄРДР відомості за заявою про злочин, вчинений слідчим ГПУ Мартиненком, що розслідують справу про стрілянину нардепа Сергія Пашинського.

Злочин полягає в невиконанні судового рішення про визнання В'ячеслава Хімікуса потерпілим, написала на своїй сторінці Facebook адвокат Хімікуса Марина Паринова.

Вона також опублікувала копію відповідного рішення суду.

11 квітня слідчий суддя Москаленко задовольнив скаргу Паринової і зобов'язав уповноважену особу Генпрокуратури внести до єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про вчинення злочину - невиконання слідчим Генпрокуратури Мартиненком рішення суду про визнання Хімікуса потерпілим у справі.

Як відомо, 31 грудня в лісі біля одного з сіл Васильківського району Київської області Пашинський вистрелив у ногу місцевому жителю В'ячеславу Хімікусу.

Під час конфлікту депутат вистрілив йому в стегно з пістолета Glock 19 калібром 9мм, який отримав у подарунок від Авакова.

Сам Пашинський отримав удар пляшкою по голові.

Депутат заявляє, що нападником був саме Хімікус, а той, у свою чергу, стверджує інше.

3 січня Портнов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що його адвокати, зокрема Марина Паринова, будуть протистояти "цинічному і зухвалому господареві життя з Народного фронту, який стріляв у звичайного перехожого, і Національної поліції, яка взялася йому допомагати".

У лютому Печерський райсуд Києва визнав В'ячеслава Хімікуса потерпілим.

Теми: Пашинський
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