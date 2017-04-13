Україна передала в ЄСПЛ нові докази про захоплення Криму Росією

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Четвер, 13 квітня 2017, 15:31

Україна подала до Європейського суду з прав людини додаткові докази у справі про захоплення Росією Криму.

Про це на прес-конференції сказав міністр юстиції Павло Петренко, передають Українські Новини.

За його словами, нещодавно Мін'юст передав до ЄСПЛ низку нових доказів по даному позову.

Петренко назвав ці докази абсолютно новими і безпрецедентними.

"З цими доказами і поясненнями шансів у росіян брехати (в суді) і щось спростовувати практично немає", - заявив міністр.

При цьому він відмовився назвати, які саме нові докази надала Україна.

Петренко пообіцяв, що повідомить про них після великодніх свят.

Як повідомлялося, Україна подала 5 позовів проти Росії в ЄСПЛ.

Теми: Крим Росія права людини
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