Україна передала в ЄСПЛ нові докази про захоплення Криму Росією
Україна подала до Європейського суду з прав людини додаткові докази у справі про захоплення Росією Криму.
Про це на прес-конференції сказав міністр юстиції Павло Петренко, передають Українські Новини.
За його словами, нещодавно Мін'юст передав до ЄСПЛ низку нових доказів по даному позову.
Петренко назвав ці докази абсолютно новими і безпрецедентними.
"З цими доказами і поясненнями шансів у росіян брехати (в суді) і щось спростовувати практично немає", - заявив міністр.
При цьому він відмовився назвати, які саме нові докази надала Україна.
Петренко пообіцяв, що повідомить про них після великодніх свят.
Як повідомлялося, Україна подала 5 позовів проти Росії в ЄСПЛ.
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