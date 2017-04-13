НАЗК почало повну перевірку декларацій ще трьох нардепів

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає проводити повну перевірку декларацій ще 18 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні НАЗК, про що інформує офіційний сайт відомства.

Зазначається, що підставою для проведення повної перевірки декларацій стала інформація про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, отримана НАЗК від фізичних осіб, громадських організацій та правоохоронних органів.

Зокрема, уповноважені особи НАЗК перевірять декларації за 2015 рік 8 суддів Вищого спеціалізованого суду, 2 прокурорів, судді Одеського районного суду, представників Міністерства освіти і науки, Державної фіскальної служби, голови Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка.

Крім цього НАЗК займеться деклараціями заступника начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Дмитра Бута та 3 народних депутатів: позафракційного Віталія Купрія, Дмитра Білоцерківця (фракція "Блок Петра Порошенка") і Сергія Дунаєва ("Опозиційний блок").

Як відомо, початком здійснення повної перевірки декларації є день, наступний за днем прийняття відповідного рішення.

Українська правда