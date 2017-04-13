В Україні заборонили купувати авіаквитки без паспорта – ЗМІ

2819 переглядів
0
Четвер, 13 квітня 2017, 16:49

Авіапасажири в Україні тепер не можуть купувати авіаквиток, не надавши свої паспортні дані.

Про це повідомляє 13 квітня avianews.com.

Відзначається, що це пов'язано з набуттям чинності закону України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації".

Пункт 58 цього закону вказує, що оформлення авіаквитків здійснюється виключно після внесення в систему бронювання прізвища, імені пасажира, його статі, громадянства, дати народження, серії та номера документа, що посвідчує особу.

Ще до вступу в силу нового закону деякі сайти з продажу авіаквитків, включаючи сайти авіакомпаній, не дозволяли зробити бронювання без надання паспортних даних мандрівника.

Оформити перевезення, вказавши тільки ім'я і прізвище, раніше можна було в касах або агентствах з продажу перевезень, повідомили виданню в прес-службі МАУ.

Однак надавати паспортні дані пасажирам все одно доводилося під час проходження онлайн-реєстрації, тому що в іншому випадку система не дозволяла випустити посадковий талон.

Відзначається, що європейські авіакомпанії на даний момент дозволяють купувати авіаквитки на своїх сайтах, вказуючи тільки ім'я і прізвище, без введення паспортних даних, проте детальна інформація про пасажира запитується ними на етапі реєстрації на рейс.

Ця інформація в рамках системи APIS (Система попередньою інформацією про пасажира) передається владі країни, в яку прямує літак.

Теми: авіа
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ryanair почне літати з Києва та Львова до Лондона на 2 місяці раніше 13 квітня 2017, 15:38
Аеропорт "Бориспіль" зекономив 39 мільйонів завдяки ProZorro 12 квітня 2017, 10:28
Boeing планує друкувати деталі для своїх літаків на 3D-принтері 11 квітня 2017, 20:41
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
САП знову продовжила розслідування проти Охендовського
Україна передала в ЄСПЛ нові докази про захоплення Криму Росією
Без 8 березня, але з 1 травня: новий законопроект про свята
Ковалів йде з посади голови наглядової ради "Нафтогазу"
Усі новини
Чистий четвер

Аби паска вдалася: рецепти і правила випікання

Авіа

Так було не завжди: чому у літаках округлені вікна