Климпуш-Цинцадзе: Росія може отримати ще один міжнародний позов

Якщо Росія спробує перешкоджати роботі українських рибалок в територіальних водах України в Криму, це може стати приводом для міжнародного позову проти Москви.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на брифінгу в Києві, відповідаючи на питання про реакцію України на можливу заборону українським рибалкам працювати в водах біля Криму, передає "Інтерфакс-Україна".

"Відносно того, що хтось хоче заборонити нам в наших територіальних водах займатися риболовлею, то я думаю, що це ще один... з тих випадків, який може перетворитися на черговий позов проти Російської Федерації", - сказала вона.

При цьому Климпуш-Цинцадзе зазначила, що такий позов буде абсолютно обґрунтованим.

Як відомо, 4 квітня кримський прикордонний загін, який діяв від імені РФ, зупинив українське риболовецьке судно "Рибак Херсона" з метою його огляду.

Прикордонна група висунула претензію про нібито порушення судном кордону 400 м, мотивуючи це тим, що судно на їхню думку зайшло в буферну зону.

В результаті 4-годинного огляду було складено адміністративний протокол із зазначенням штрафних санкцій в розмірі 30 тисяч рублів.



