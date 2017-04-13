Савченко провела з'їзд власної нової партії – ЗМІ

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Четвер, 13 квітня 2017, 19:12

Позафракційний народний депутат Надія Савченко провела з'їзд, на якому за повідомленням ЗМІ було створено політичну партію "Суспільно-політична платформа Надії Савченко".

Інформацію про з'їзд за участі Савченко підтвердили УП працівники готелю "Козацький", де він відбувся.

Водночас прес-секретар Савченко Тетяна Проторченко відмовилася коментувати цю інформацію, сказавши, що перебуває в лікарні і готова відповісти на запитання у п'ятницю.  

Раніше видання "Страна" з посиланням на джерело повідомило, що Савченко провела з'їзд партії у готелі "Козацький" і створила нову партію, водночас, ставши її головою.  

Як відомо, 7 лютого громадська платформа "РУНА" оголосила про припинення співпраці із народним депутатом Надією Савченко.

В інтерв'ю німецькому "Focus" Савченко заявила, що "просто зобов'язана" створити свою партію.

Українська правда

Теми: Савченко партії
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