Росія не братиме участі в Євробаченні та не транслюватиме

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Четвер, 13 квітня 2017, 20:15

Російський Перший канал заявив, що не транслюватиме в цьому році конкурс "Євробачення" через відмову української влади впускати в країну для участі в ньому співачку Юлію Самойлову.

Про це оголосиили у вечірньому випуску новин Першого каналу, пише  "Інтерфакс".

"Перший канал сьогодні отримав листа від Європейської мовної спілки, в якому стверджується, що ЄМС не змогла врегулювати питання про участь нашої учасниці Юлії Самойлової в конкурсі в Києві, про це повідомляє ЄМС з посиланням на рішення спецслужб України", - сказав ведучий.

На Першому каналі заявили, що "вважають відмову української сторони абсолютно необгрунтованою, причиною її є спроба України політизувати конкурс, метою якого протягом 62-річної його історії було об'єднання людей".

"Європейський мовний союз, як і раніше пропонує нам варіант віддаленої участі Юлії Самойлової або її заміни на іншого учасника, але"Перший канал" вважає і той, і інший варіант неприйнятним: віддалений виступ дискримінує російську учасницю і йде врозріз з правилами і принципами конкурсу, варіант заміни Юлії Самойлової на іншого виконавця, на наш погляд, навіть не може розглядатися", - підкреслюють на Першому каналі.

Голова наглядової ради "Євробачення" Франк-Дітер Фрейлінг, коментуючи рішення "Першого каналу" заявив: "Ми рішуче засуджуємо рішення української влади ввести заборону на в'їзд Юлії Самойлової, оскільки ми вважаємо, що воно повністю підриває цілісність і неполітичний характер пісенного конкурсу "Євробачення" і його місію об'єднувати всі народи за допомогою дружнього змагання", - сказав він.

"На жаль, обидві пропозиції були відхилені "Першим каналом". Тому Росія не братиме участі в 62-му конкурсі "Євробачення". Ми дуже хотіли, щоб всі 43 країни змогли взяти участь в конкурсі в цьому році і зробили все можливе для досягнення цього", - йдеться у відповіді ЄМС на прохання РБК прокоментувати заяву "Першого каналу".

У той же час Юлія Самойлова заявила РБК, що вона дуже засмучена тим, що Європейській мовній спілці не вдалося врегулювати питання з її участю в "Євробаченні".

"Але я вірю, що в майбутньому я обов'язково поїду на цей конкурс від Росії, в іншу країну", - повідомила співачка.

Як відомо, Росію на Євробаченні-2017 мала представляти співачка з обмеженими можливостями Юлія Самойлова.

Вона у червні 2015 року виступала в окупованому Росією Криму і в'їхала туди без попередження української сторони.

Через це Служба безпеки заборонила їй в'їзд в Україну.

Теми: Євробачення Росія
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