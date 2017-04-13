МЗС рекомендує українцям поки не їздити в Єгипет

1757 переглядів
0
Четвер, 13 квітня 2017, 20:53

Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Єгипту.

Про це йдеться у заяві відомства.

У МЗС рекомендують переглянути плани щодо відвідування Єгипту протягом трьох місяців у зв’язку із введенням у країні з 10 квітя надзвичайного стану.

"Згадані застереження викликані істотною активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, у т.ч. "ІДІЛ", теракти яких, як показує практика останніх місяців, все частіше спрямовуються проти цивільних громадян, у т.ч. із урахуванням їхньої релігійної приналежності", - повідомили в МЗС.

Тим громадянам, які вже перебувають в Єгипті, відомство рекомендує врахувати ризики і дотримуватися низки порад. Зокрема, українців закликають не їздити на північ та в центральну частину Синайського півострова, а також у пустельні райони на захід від долини ріки Ніл.

Окрім того, дипломати рекомендують бути пильними під час відвідування північного узбережжя Єгипту, столиці країни та дельти ріки Ніл, туристичних місць у її долині, узбережжя Червоного моря (курорти міст Хургада, Ель-Гуна, Сафага, Затоки Макаді та Затоки Сома), а також південної частини Синайського півострова (курорти міст Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Таба).

"У разі перебування в курортних місцях Єгипту наполегливо рекомендуємо виявляти підвищену увагу та обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки. У випадку нагальної необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку, громадянам слід повідомляти про це адміністрацію готелю, рідних або представників туроператора", - сказано у заяві МЗС.

Туристів також просять постійно моніторити місцеві ЗМІ, а також інформаційні ресурси МЗС України та Посольства України в Єгипті, щоб оперативно отримувати інформацію про те, що відбувається у країні.

"Підвищену уважність рекомендуємо виявляти під час святкування в Єгипті релігійних (у т.ч. християнських) свят, та по можливості утримуватися від відвідування релігійних святинь.
У разі різкого загострення ситуації необхідно неухильно виконувати вказівки посадових осіб, відповідальних за безпеку у місці проживання. Громадянам рекомендується зберігати в доступних місцях паспортні документи, кошти і речі, що знадобляться у випадку термінового залишення місця проживання", - зазначили в МЗС.

У випадку потрапляння у надзвичайну ситуацію громадянам України рекомендують невідкладно звертатися до Посольства України в Єгипті за номером телефону: +201 000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 1657, електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua.

Українська правда

Теми: МЗС Єгипет
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
МЗС за утиски кримських татар вимагатиме тиснути на Росію 13 квітня 2017, 17:04
Україна прохатиме іноземців не їхати на форум в Ялті 12 квітня 2017, 11:19
Посол України висловила протест британським політикам через візит в Крим 11 квітня 2017, 21:50
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд заарештував акції Укртелекому - Луценко
Росія не братиме участі в Євробаченні та не транслюватиме
У Києві здійснюють обшук у справі про "мирний план Артеменка"
Рада відправила у відставку голову ФДМ
Усі новини
Культура

30 акаунтів у Telegram та Instagram про мистецтво

#тригодавойни

Ветеран АТО запустив флешмоб на третю річницю початку війни з Росією