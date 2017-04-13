"Новая газета" заявила про відкриті погрози редакції
Російська "Новая газета" оприлюднила заяву в зв'язку з відкритими погрозами, що прозвучали на адресу редакції.
Журналістам довелося опублікувати заяву на Facebook, оскільки сайт, за попередніми даними, потрапив під хакерські атаки.
Як відомо, 1 квітня "Новая газета" повідомила про масові затримання і катування жителів Чечні, підозрюваних в нетрадиційній сексуальній орієнтації.
"Нам відомі імена трьох загиблих, і також ми знаємо, що убитих людей набагато більше. Позасудові розправи, так звані "вбивства честі", вершать і родичі жертв...", - зазначили в редакції.
"Реакція, яка виникла у відповідь на публікації про переслідування чеченських гомосексуалів, викликає у редакції серйозні побоювання за безпеку вже не тільки конкретних журналістів, а й усіх без винятку співробітників "Новой газеты", - сказано в заяві.
Згідно з інформацією, 3 квітня, через три дні після першої публікації, в центральній мечеті Грозного відбулися екстрені збори представників 24 чеченських вірдів, ісламських богословів та лідерів громадської думки Чечні.
За офіційними даними, у зборах взяли участь 15 тисяч осіб.
На цих зборах Адам Шахидов, радник глави Чечні Рамзана Кадирова, публічно звинуватив колектив "Новой газеты" в наклепі та чітко позначив "ворогів нашої віри і нашої батьківщини".
"Виступ Шахидова, а також інших чеченських богословів транслювався місцевим телебаченням і широко розійшовся в інтернеті, спровокувавши хвилю нетерпимих висловлювань в соціальних мережах", - зазначає газета.
За результатами цих зборів була ухвалена резолюція. Другий пункт цієї резолюції відкрито і прямо закликає до насильства: "З огляду на те, що завдано образи віковим підвалинам чеченського суспільства і гідності чоловіків-чеченців, а також нашій вірі, ми обіцяємо, що відплата наздожене справжніх підбурювачів, де б і ким би вони не були, без терміну давності".
"Нам очевидно: ця резолюція підштовхує релігійних фанатиків до розправи над журналістами", - заявили в редакції.
"Для "Новой газеты" абсолютно очевидно, що нинішня хвиля репресій - не унікальний явище для сьогоднішньої Чечні. Рівень насильства в республіці за останні три роки різко зріс і це прямим чином пов'язано з відсутністю повноцінного розслідування вбивства Бориса Нємцова, яке, по суті, зійшло з рук замовникам цього злочину", - наголошується в заяві.
Журналісти вважають, що безкарність саме цього злочину породила повну впевненість замовників у власній невразливості.
"Мовчання і бездіяльність в такій ситуації роблять всіх, хто здатний хоч щось зробити, співучасниками. Саме тому "Новая газета" продовжує працювати в Чечні. Але ми дуже добре розуміємо, яку високу ціну можемо заплатити. Нерозслідувані вбивства наших колег - Анни Політковської та Наталії Естемірової - очевидний доказ", - заявляє редакція.
Журналісти наполягають: реакція на журналістську роботу, озвучена на зустрічі в центральній мечеті, є неприйнятною в цивілізованому суспільстві і повинна бути оцінена з точки зору російського права.
"Новая газета" закликала російську владу зробити все можливе, щоб припинити дії, спрямовані на збудження ненависті та ворожнечі до журналістів, які виконують свої професійні обов'язки.
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