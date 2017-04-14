Поліція: Зник суддя апеляційного суду

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П'ятниця, 14 квітня 2017, 01:43

У поліцію заявили про зникнення судді Донецького апеляційного адміністративного суду.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"12.04.2017 до Головного управління Нацполції в Донецькій області надійшло звернення від голови суду про те, що їхній працівник не повернувся з відпустки", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поширеною в інтернеті, його затримали учасники незаконних збройних формувань.

Слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Проводиться досудове розслідування.

Теми: поліція
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