Червоний Хрест передав Донбасу майже 200 тонн хімічних речовин для очищення води

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П'ятниця, 14 квітня 2017, 04:46

Міжнародний Комітет Червоного Хреста надав компанії "Вода Донбасу" 193 тонни сульфату алюмінію в якості гуманітарної допомоги.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

Відзначається, що цей коагулянт є одним з основних елементів в технології підготовки питної води.

"Завдяки отриманій гуманітарній допомозі чотири регіональних виробничих управління Компанії - Червоноармійське, Слов'янське, Маріупольське і Часовоярське забезпечені коагулянтом на півроку", - йдеться в повідомленні.

Теми: Донбас
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