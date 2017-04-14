Червоний Хрест передав Донбасу майже 200 тонн хімічних речовин для очищення води

Міжнародний Комітет Червоного Хреста надав компанії "Вода Донбасу" 193 тонни сульфату алюмінію в якості гуманітарної допомоги.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

Відзначається, що цей коагулянт є одним з основних елементів в технології підготовки питної води.

"Завдяки отриманій гуманітарній допомозі чотири регіональних виробничих управління Компанії - Червоноармійське, Слов'янське, Маріупольське і Часовоярське забезпечені коагулянтом на півроку", - йдеться в повідомленні.