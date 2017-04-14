Доба в АТО: Бойовики 65 раз порушили перемир'я, 2 військових ЗСУ поранені

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П'ятниця, 14 квітня 2017, 06:41

За минулу добу бойовики 65 раз порушили режим "тиші", в результаті двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Центром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок. Так, в районі Водяного, по українських силах бойовики били з 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів.

По силах АТО в Широкиному сепаратисти стріляли з 120-мм мінометів, озброєння БМП, зенітних установок ЗУ-23-2, гранатометів і стрілецької зброї. З мінометів калібру 120-мм і стрілецької зброї терористи відкривали вогонь по морських піхотинцях поблизу Гнутового. Міномети калібру 82-мм, протитанкові гранатомети бойовики застосували в районі Талаківці.

З гранатометів різних систем сепаратисти били по українських позиціях поблизу Павлопіля, Мар'їнки і Красногорівки. З кулеметів великих калібрів бойовики відкривали вогонь по українських позиціях під Чермаликом, Гранітним і Мар'їнкою. Зі стрілецької зброї були обстріляні сили АТО в Старогнатівці. Снайпери бойовиків активно діяли в районі Водяного, Талаківки, Павлопіля і Новотроїцького.

На Донецькому напрямку по українських позиціях поблизу Авдіївки бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120-мм і 82-мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Сили АТО в Луганському обстрілювали з мінометів калібру 82-мм.

По позиціях в Опитному бойовики били з протитанкового ракетного комплексу, 82-мм мінометів, гранатометів і озброєння БМП. З гранатометів різних систем сепаратисти обстрілювали позиції поблизу Невельського. Зенітні установки ЗУ-23-2, гранатомети і кулемети великих калібрів терористи застосували в районі Кам'янки. Зі стрілецької зброї та кулеметів великого калібру вони відкривали вогонь по ЗСУ в шахті "Бутівка".

На Луганському напрямку, з гранатометів різних систем бойовики били по українських позиціях в Новоолександрівці і Катеринівці.

Теми: АТО Донбас
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