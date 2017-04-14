Столтенберг закликав Росію вплинути на бойовиків на Донбасі

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П'ятниця, 14 квітня 2017, 07:13

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг знову закликав Росію використати значний вплив на підконтрольних їй бойовиків для дотримання режиму припинення вогню і відведення озброєння на Донбасі.

Про це він сказав під час виступу в Університеті Джорджа Вашингтона в рамках свого візиту в США, передає "УНІАН".

За словами Столтенберга, для України важливо, що Альянс надає їй підтримку, допомагаючи модернізувати українські Збройні сили, боротися з корупцією і сприяючи проведенню реформ в інших сферах.

При цьому він зазначив, що єдиною основою для врегулювання збройного конфлікту в Україні є Мінські угоди.

"І ми закликаємо Росію використовувати весь її вплив на сепаратистів на сході України, щоб забезпечити те, щоб вони повною мірою виконували Мінські угоди в сенсі дотримання режиму припинення вогню, який не дотримується зараз, в сенсі відведення всього важкого озброєння від лінії розмежування", - додав Столтенберг.

У той же час він заявив, що НАТО закликає надати спостерігачам ОБСЄ безперешкодний доступ для проведення спостереження за процесом дотримання режиму припинення вогню.

Теми: НАТО Росія Донбас
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