У ЦРУ назвали Wikileaks ворожою для США організацією

Сайт Wikileaks - це ворожа США структура, яка має зв'язки з такими країнами, як Росія.

Про це заявив у четвер директор ЦРУ Майк Помпео.

"Настав час назвати Wikileaks тим, чим вона є: недержавною ворожою розвідувальною службою, яку часто підтримують такі державні гравці як Росія", - зазначив він.

Помпео також додав, що такі люди, як засновник Wikileaks Джуліан Ассандж і інформатор цього сайту Едвард Сноуден, "завдали великої шкоди нашій національній безпеці. І вони продовжують робити це в довгостроковій перспективі".

Інтерфакс-Україна