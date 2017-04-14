Парубій про Порошенка і Гройсмана: Можемо сперечатися, але є діалог
Голова Верховної Ради, президент і прем'єр-міністр постійно підтримують діалог і не конфліктують, хоча суперечки бувають.
Про це керівник парламенту Андрій Парубій розповів в інтерв'ю "Укрінформу".
"Спілкування є. І я вважаю це дуже і дуже позитивним явищем, що є постійний діалог і з прем'єр-міністром, і президентом України", – сказав він.
За словами Парубія, керівники держави, навіть попри дискусії, завжди виходять на компромісне рішення:
"Ми можемо сперечатися, ми можемо дискутувати, інколи гостро, інколи довго, інколи до ночі з того чи іншого питання, але те, що є діалог, і те, що нам вдається виходити на спільне рішення, я вважаю позитивним".
Спікер розповів, що з президентом Петром Порошенком спілкується часто:
"Достатньо часто, особливо з питань безпеки й оборони, коли є загострення на фронті, коли була Авдіївка, це було дуже часто, бо тоді потрібно було швидке рішення також і парламенту. І коли виникають міжнародні проблеми, які потребують вирішення в парламенті. Це стосувалося і всіх тих етапів, які стосуються безвізу, чергового траншу МВФ".
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