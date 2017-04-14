Парубій: Імпічмент президента недоречний у час війни

В умовах російської агресії було б небезпечним для держави і неефективним порушувати питання щодо імпічменту президента Петра Порошенка.

Таку думку висловив голова Верховної Ради Андрій Парубій в інтерв'ю "Укрінформу".

"Я хочу нагадати, що ми, крім розвитку народовладдя, маємо ще війну з російським агресором. Я ніколи б не став про це забувати при ухваленні будь-яких рішень. І я, працюючи, зокрема, в РНБО, вивчав методи і способи, якими діє Російська Федерація і спецслужби проти нас", – сказав він.

"Один із методів, на які витрачається не менше коштів, як на війну, – це метод розбалансування зсередини, конфлікт усередині влади, конфлікт між владою і суспільством і розбалансування всієї системи влади", – додав спікер.

"Я говорив публічно деяким головам фракцій, що в час, коли Україна веде війну проти агресора, чинити атаки, порушувати питання імпічменту президента України, який одночасно верховний головнокомандувач української армії, є непродуктивним, є неефективним для країни", – наголосив Парубій.

За його словами, для ухвалення закону про імпічмент було багато часу і ще буде "під час нашого мирного життя".

Глава парламенту зауважив, що президент як верховний головнокомандувач відповідає за вектор оборони.

"Незалежно від прізвища керівника інституту влади, неприпустимо підважувати, ставити під сумнів цей інститут влади в такий важкий для країни період. Я думаю, це не входить у першочергові завдання, які стоять перед нашою країною", – сказав Парубій.

Він додав, що сьогодні "не є добрим" час для винесення питання про імпічмент президента.

Як відомо, фракція "Самопоміч" наполягає на внесенні до порядку денного сесії законопроекту про імпічмент президента.

Як відомо, в українському законодавстві передбачена можливість висловлення недовіри і зняття з посади обраного президента, але немає відповідного закону, який би унормував цю процедуру.