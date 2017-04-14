Гройсман заявив про "бандитські дії" Тимошенко з газом

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що через дії уряду Юлії Тимошенко у сфері газу Україна втратила 53 мільярди доларів, а може втратити ще понад 40 мільярдів доларів.

Про це він заявив у Верховній Раді, відповідаючи на запитання депутатів під час години уряду.

"Від того, що була різниця в цінах на газ дехто заробив мільярди, і з деким, кого ви знаєте і поруч сидите, ділився, щомісяця. Але ми втратили на різниці цін за цей час 53 мільярди доларів. Ви уявляєте, скільки грошей вимили з газових оборудок?", – сказав Гройсман.

"Через контракт, який був підписаний в 2009 році прем’єр-міністром – забув, як її прізвище, – сьогодні у Стокгольмі Росія-агресор нас судить. Це ще більше 40 мільярдів доларів!", – додав він.

"Якщо приплюсувати (ці дві цифри – ред.), у нашої країни хочуть вкрасти внаслідок таких бандитських дій 100 мільярдів доларів! Це скільки бюджетів нашої країни? Це скільки пенсій українських громадян?" – обурився прем’єр.

Гройсман пообіцяв "вести чесну політику" і зробити свою роботу на благо людей, хоча "дехто буде говорити на чорне – біле, на біле – чорне".

Як відомо, у 2009 році прем’єр-міністром України була Юлія Тимошенко, 22 січня того року вона уклала з Володимиром Путіним газові контракти на 10 років вперед.

Відповідно до них, зокрема, базова ціна на російський природний газ для України склала 450 доларів за 1 тисячу кубометрів (середня ж ціна у 2009 році склала 232,98 доларів за 1 тисячу кубометрів – з урахуванням 20%-ї знижки, про яку домовилися сторони)

Олена Рощенко, УП