Єфремову продовжили арешт до 12 червня

Старобільський райсуд Луганської області продовжив колишньому голові фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександру Єфремову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 12 червня 2017 року.

Таке рішення було ухвалено за клопотанням прокуратури у п'ятницю 14 квітня, передає Радіо Свобода.

Крім того, суд відхилив клопотання адвокатів Єфремова, які просили скасувати рішення суду про обрання запобіжного заходу та відпустити їхнього підзахисного на свободу.

"Заявлені у клопотанні (прокуратури, – ред.) ризики з часу застосування щодо Єфремова запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не зменшилися та існують на теперішній час", – оголосив рішення суддя Олександр Пелих.

Прокуратура мотивувала свою позицію тим, що Олександр Єфремов може виїхати з країни, впливати на процес за допомогою зв’язків, які налагодив під час перебування при владі, або може вдатися до тиску на свідків.

Адвокати Єфремова назвали аргументи прокурорів непереконливими.

17 січня 2017 року Старобільський суд продовжив Єфремову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 17 березня.

Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); в пособництві в захопленні управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

Також його звинувачують у зумисних діях з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинені представником влади за попередньою змовою групою осіб, що призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Екс-"регіонала" звинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту.