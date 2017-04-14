Батьки Сущенка отримали від нього лист

Батьки незаконно ув’язненого в Росії українського журналіста Романа Сущенка днями отримали лист від нього, датований ще 28-м січня.

Про це повідомляє 14 квітня Національна спілка журналістів України.

Сущенко пише, що напередодні отримав від батьків аж 4 листи, щоправда датовані листопадом і груднем минулого року.

"Ніколи не чекав, що мені як рядовому журналісту буде така підтримка. Я живий і здоровий, ви, очевидно, мене бачили по телебаченню на засіданні лефортовського суду… бачили, що я в нормальній фізичній і психічній формі, навіть гуморив із Ромою Цимбалюком (власкор ІА "УНІАН" у Москві, – ред.)… Так що не хвилюйтеся за мене і не займайтеся самоїдством, що не можете мені конкретно допомогти. Моя вам порада: сприймайте, що зі мною сталося, по-філософськи. Не важливо тепер, чиї я тут гріхи спокутую – свої чи чужі – і через яку заразу я тут опинився… Головне, що живий і здоровий, не піддаюся на шантаж, погрози, обіцянки-цяцянки…", – пише журналіст

"Головне, що вам, мої дорогі, як і моїй сімʼї, ніколи не буде соромно за те, що зі мною сталося…", – додає Сущенко.

За словами журналіста, фізичного насилля щодо нього не застосовують, а до психологічного він уже "пристосувався".

"Мені дуже допомагає підтримка рідних, журналістів – і українських, і зарубіжних, громадських наших і міжнародних організацій", – пише Сущенко.

Також він нарікає, що українську газету "Дзеркало тижня", яку йому передплатили, досі жодного разу не отримав.

Як відомо, в січні 2016 року Лефортівский районний суд Москви продовжив арешт незаконно затриманому в РФ журналістові "Укрінформу" Романові Сущенку ще на три місяці – до 30 квітня 2016 року.

Сущенка в порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня йому було висунуто звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ спростували цю заяву, в тому числі офіційно, заявивши, що вона не відповідає дійсності.

Роман Сущенко працює в Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ" з 2002 року, а власним кореспондентом у Франції – з 2010 року.

24 січня 2017 року на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі було ухвалено резолюцію, в якій були висунуті вимоги звільнити Сущенка, а також припинити переслідування українських журналістів на території окупованого Криму.

Українська правда