Савченко розповіла про свою партію

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П'ятниця, 14 квітня 2017, 12:13

Позафракційний народний депутат Надія Савченко заявила, що поставила своє ім'я під назвою партії "Наступ".

Про це вона заявила журналістам у кулуарах парламенту 14 квітня.

"Вчора в ЗМІ була інформація, що я створила партію імені мене. Це не партія імені мене, вона створена львів’янами з назвою "Наступ". На з'їзді ми змінили назву і переобрали мене головою партії. Ми вибрали керівні органи партії, куди увійшли мої помічники", – сказала нардеп.

За її словами, партія буде називатися "Громадська платформа Надії Савченко".

Савченко пояснила, що поставила своє ім'я під цією партією задля ідеї про зміну політичної системи.

"Як саме? Можливо, конструкція цього механізму людям буде не дуже зрозуміла, бо вона буде новою і відрізнятиметься від всіх політичних партій, які були до того", – заявляє  Савченко.

За її словами, є експерти "з народу", які бажають виписати для України нову програму.

Українська правда

Теми: Савченко
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Коментарі — 3
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IP: 194.44.160.---Семенен14.04.2017 12:56
OldLion:
А сколько Надя наших пленных вытащила? Ведь какой был шум и пиар, совместные мероприятия с сепарами, масса упрёков "хунте". И что, результат хоть какой-нибудь можно предъявить?
Теперь новая фишка - партия, созданная "львовянами". А львовяне хоть в курсе?
Садовий, сектанти Догнала,емісар "ураинского выбора", дехто з місцевої "Батьківщини" і російське консульство в курсі.
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IP: 91.225.121.---DND14.04.2017 12:37
Жоден сучасний нардеп не повинен пройти выбори. Адже ВР це збіговисько тупих ледарів, корупціонерів, популістів, агентів спецслужб, до речі як і ця Надійка басмачів з ЛНР ДНР з її партією курячіх мізків. Україна перетворена на тупу поліційну машину від мафії. Всі в підтанцьоці одні у Путіна інші в західних колонізаторів. Коли вже українці візмуть владу і наведуть лад без оглядки на колонізаторів.
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IP: 91.240.190.---OldLion14.04.2017 12:29
А сколько Надя наших пленных вытащила? Ведь какой был шум и пиар, совместные мероприятия с сепарами, масса упрёков "хунте". И что, результат хоть какой-нибудь можно предъявить?
Теперь новая фишка - партия, созданная "львовянами". А львовяне хоть в курсе?
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